Ростовчане проводили зиму раньше срока

В Ростове раньше времени сожгли чучело Масленицы. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

Ростовчане решили распрощаться с зимой раньше положенного срока.

По традиции, символом такого прощания обычно бывает сжигание чучела Масленицы. Сожжение должно было состояться завтра, в Прощенное воскресенье - последний день масленичной недели. Но кое-кто из ростовчан не утерпел и решил распрощаться с зимой на день раньше.

В одном из дворов местные жители соорудили чучело Масленицы и подожгли его. Пылающую солому в старых тряпках сняли на видео, а запись опубликовали в одном из городских пабликов в соцсети. За кадром слышны голоса, которые скандируют всем известные слова: "Гори-гори ясно, чтобы не погасло!"

- Ростовчанам так осточертела зима, что они начали жечь Масленицу на день раньше, стараясь скорее эту самую зиму проводить, - написал автор поста.

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