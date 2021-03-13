Пара дончан вынесла из дома своих знакомых телевизор и ювелирные украшения

В донском регионе задержали двух подозреваемых в краже Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области задержали пару местных жителей, подозреваемых в совершении кражи.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Перед этим в белокалитвинский отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что из его дома пропали телевизор, а также золотые и серебряные украшения. Правоохранители занялись поисками злоумышленников. Им удалось найти и задержать подозреваемых. Ими оказались 22-летний местный житель и его 19-летняя сообщница. Оба они ранее уже были судимы: парень за угон, а девушка за кражу.

Они не стали отрицать своей вины и девушка сообщила , что была знакома с хозяевами дома и знала, что они собираются отправиться в другой город. После их отъезда злоумышленники взломали металлопластиковое окно и вынесли из дома все ценное имущество. Общая сумма причиненного ущерба составила 165 тысяч рублей. Телевизор и часть украшений они успели продать, а деньги потратили на собственные нужды. Оставшиеся украшения полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

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Полиция уже занимается поисками злоумышленника.

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