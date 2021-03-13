Житель Украины попытался провезти в Ростовскую область 4,5 тонны грецких орехов

В Ростовской области задержали 4,5 тонны орехов из Украины Фото: Южное таможенное управление

Ростовские таможенники задержали на новошахтинском посту крупную партию грецких орехов.

Сотрудники таможни заметили автомобиль марки Citroen Jumper, за рулем сидел гражданин Украины. При досмотре у него было обнаружено 4,5 тонны очищенных грецких орехов. Стоит отметить, что товар не был задекларирован, а у владельца отсутствовали все необходимые для транспортировки. Общая стоимость партии орехов составила 1,4 миллиона рублей.

- По словам мужчины, орехи он собирал сам, на участках друзей и знакомых, а также закупал на оптовых рынках на территории Украины. Планировал перепродать грецкие орехи в России и на этом заработать, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

В отношении жителя Украины возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 16.2. КоАП РФ и 16.3. Весь товар был запрещен к ввозу в Россию и был изъят для дальнейшего уничтожения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Украины пытался скрыть от таможенников из Ростовской области 43 микрофона и 17 колонок.

Мужчина не заполнил таможенную декларацию.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.