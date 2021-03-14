Ростовская область оказалась в лидерах рейтинга преступности

Ростовская область стала одним из лидеров по преступности Фото: "КП" Архив

Ростовская область вошла в пятерку лидеров по состоянию преступности. Свою таблицу статистики представила генеральная прокуратура Российской Федерации на собственном портале правовой статистики.

Такие результаты получились по анализу минувшего 2020 года. Согласно предоставленным данным, с января по декабрь в донском регионе было совершено 61 753 преступления различной степени тяжести. Прирост в сравнении с 2019 годом составил 1,38%.

Стоит отметить, что в 2010 году Ростовская область находилась на 15 строчке этого рейтинга, а через 10 лет уверенно вошла в пятерку лидеров.

Возможно, это произошло из-за резкого роста киберпреступности в регионе, в первую очередь, это касается кражи электронных денежных средств с банковских карт местных жителей. Но нельзя не обратить внимание и на то, что сократилось количество убийств и число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Также стало меньше и разбоев, грабежей, угонов машин и краж - в том числе, квартирных.

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Но больше - киберпреступлений.

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