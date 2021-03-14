Пожар в 130 квадратных метров в Ростове тушили более 50 спасателей

В Ростове сгорел частный дом и дворовая постройка Фото: "КП" Архив

В Ростове минувшей ночью вспыхнул крупный пожар.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 марта, около часа ночи в садоводческом товариществе "Красный садовод". На улице 3-ей Литературной, 42-б загорелся двухэтажный частный дом и одна из построек во дворе. Соседи увидели полыхающий огонь и черный дым и вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено уже 130 квадратных метров и пламя продолжало распространяться. К счастью, в результате оперативных действий пожарных никто не пострадал, спасатели эвакуировали 12 человек. Только к четырем часам утра возгорание удалось локализовать на площади в 150 квадратных метров, а в 4:52 огонь был полностью потушен и началась проливка конструкций.

- Для тушения пожара от МЧС привлекался 51 человек личного состава и 15 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Для тушения потребовались шесть пожарных.

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