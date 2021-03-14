В Ростове местный автохам бросил машину на дороге и парализовал движение троллейбусов

В Ростове автохам перегородил дорогу троллейбусам. Фото: "Это Ростов"
Фото: Соцсети
В донской столице один из местных водителей бросил на дороге свою иномарку и парализовал движение городского транспорта. О произошедшем ростовчане рассказали в одном из городских пабликов соцсети.
По словам очевидцев, инцидент произошел в районе рынка «Квадро». Горожане рассказали, что автомобилист припарковал свою машину прямо на проезжей части. Оставить записку с номером телефона на лобовом стекле он тоже не потрудился. Из-за автохама в огромный ряд за ним выстроились троллейбусы, у которых совсем нет возможности его объехать.
- Создаётся дискомфорт нескольким людям, все нервно курят, пока КТО-ТО купит себе зелени и молока... Вернувшись, не спеша, положил сначала покупки в багажник, с наглым лицом, молча сел и поехал... Я не водитель, но такое хамство раздражает..., - рассказал автор поста и в доказательство приложил снимок, на котором запечатлено происходящее.
Знающие ростовчане в комментариях написали, что нужно было просто вызвать эвакуатор. Другие же отметили, что такие автомобилисты часто встречаются и в других частях города.
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