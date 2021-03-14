Рейтинг городских перевозчиков составили в донской столице

Рейтинг перевозчиков составили в Ростове. Фото: городская администрация

В Ростове был составлен рейтинг городских перевозчиков. Результаты были опубликованы на сайте городской администрации.

Оценки транспортным предприятиям выставил Департамент транспорта. Стоит отметить, что рейтинг был составлен по итогам 2020 года. При выставлении оценок использовались следующие критерии: уровень обеспеченности новыми транспортными средствами, доступность для маломобильных групп населения, соблюдение сменно-суточного плана выпуска транспорта на линии, комфорт и безопасность перевозок, а также экологичность транспортных средств.

Самой дисциплинированной оказалась компания "Ростовпассажиртранс". Здесь проверяющие отметили и наличие кондиционеров, и обновленные автобусы, доступность для маломобильных ростовчан и высокий экологический класс. Также учтены были параметры регулярности и безаварийности движения.

На второй строчке расположились предприятия ООО «Янтарь 1» и ООО «Карат». Они тоже оказались одними из самых лучших городских перевозчиков. И третье место заняло АО «АТП №5».

Четвертое место разделили ООО «ИПОПАТ-ЮГ» и ООО «ТрансЭкспорт». Пятую строчку заняло ООО «Авто-Сити». На шестом месте оказались ООО ТК «Авто-Лайн» и ООО «Янтарь-1 Автоколонна-1». А среди аутсайдеров, на седьмом и восьмом месте, компании ООО «ЛегионАвтоТранс» и ООО «Автоколонна № 1559».

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