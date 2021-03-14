Предвестника весеннего потепления заметили ростовчане

Закаленный велосипедист вновь выехал на ростовские улицы. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

Жители донской столицы в очередной раз повстречали на городских улицах закаленного велосипедиста, он традиционно был одет не по погоде. Об этом сообщили в одном из городских пабликов в ссоцсети.

Мужчину в одних только шортах и с рюкзаком за спиной, встречают не в первый раз. В этот раз он проехался в таком виде по городским улицам, несмотря даже на холодную погоду.

- Встретил на одной из улиц известного полуголого велосипедиста. Он снова в седле, а значит не за горами весеннее потепление, - написал автор публикации.

Пользователи в комментариях написали, что ростовчанин в любую погоду появляется в таком виде на улице. Пользователи также посоветовали не приставать к мужчине.

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Видео появилось в социальных сетях.

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