В Ростове 14 марта приостановили работу троллейбуса № 14

В Ростове ограничили движение троллейбуса № 14
Фото: "КП" Архив
В Ростове в воскресенье, 14 марта, приостановят движение троллейбуса № 14, который следует по маршруту Центральный Рынок - площадь 2-й Пятилетки.
Ограничения движения будут связаны с отключением электроэнергии по улице Шеболдаева.
- В течение дня сотрудники Управления благоустройства Октябрьского района планируют проводить на этом участке санитарную обрезку и снос аварийных деревьев, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что ранее власти сообщали об изменении автобусного маршрута № 50. Теперь его путь пролегать по проспекту Ленина.
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Теперь он будет ездить по Ленина.
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