В Ростове 14 марта приостановили работу троллейбуса № 14

В Ростове ограничили движение троллейбуса № 14 Фото: "КП" Архив

В Ростове в воскресенье, 14 марта, приостановят движение троллейбуса № 14, который следует по маршруту Центральный Рынок - площадь 2-й Пятилетки.

Ограничения движения будут связаны с отключением электроэнергии по улице Шеболдаева.

- В течение дня сотрудники Управления благоустройства Октябрьского района планируют проводить на этом участке санитарную обрезку и снос аварийных деревьев, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что ранее власти сообщали об изменении автобусного маршрута № 50. Теперь его путь пролегать по проспекту Ленина.

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