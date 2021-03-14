Ростовчанин прокачал свой автомобиль до летающей тарелки

В Ростове местный житель провел максимальный апгрейд своего авто. Фото: "Мой Ростов-на-Дону" Фото: Соцсети

В Ростове местный автовладелец попытался весьма необычным способом придать привлекательный вид своему старенькому отечественному авто.

Для этого ему пришлось приложить немало усилий. Теперь вид его машины привлекает и удивляет не только проезжающих мимо водителей, но и пешеходов. Один из них сфотографировал автомобиль местного жителя и опубликовал снимки в одном из городских пабликов в соцсети.

На фото была запечатлена легковушка, которую владелец со всех сторон обклеил светоотражающими элементами, зеркалами. На крыше он установил что-то очень напоминающее летающую тарелку, а на фаркоп натянул резиновый сапог.

«Инопланетяне!» «Инопланетные захватчики», «Тарелка крушение потерпела?», - пошутили ростовчане.

Горожане также в комментариях сообщили, что автомобиль несколько месяцев простоял на спущенных колесах на улице Малиновского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предвестника весеннего потепления заметили ростовчане.

Закаленного велосипедиста встречают на улице уже не в первый раз.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.