Мошенники 15 раз за сутки звонили пожилой жительнице Ростова-на-Дону и обманули ее на 40 тысяч рублей

Пожилую ростовчанку ограбили телефонные мошенники Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Подобными историями, которые заканчиваются снятием крупных сумм с банковских карт, никого не удивишь. Но в случае с пенсионеркой из Ростова история другая. Здесь телефонные мошенники проявили невероятную настойчивость.

60-летняя ростовчанка обратилась в местный отдел полиции и сообщила, что в течение целого дня ей на телефон поступали звонки с неизвестных номеров. Когда же на 15-й раз женщина все-таки взяла трубку, то голос на другом конце провода представился сотрудником одного из банков и сообщил, что сейчас по ее счету происходят сомнительные операции. Чтобы остановить их он попросил все данные банковской карты и секретный код из поступившего смс-сообщения. Как только женщина выполнила все указания мошенника, с ее счета тут же списалось около 40 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Полиция уже занимается поисками злоумышленника.

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