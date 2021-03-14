Ростовские камеры зафиксировали более 250 тысяч нарушений ПДД

Ростовские водители за февраль нарушили ПДД более 250 тысяч раз Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За февраль ростовские водители нарушили правила дорожного движения более 250 тысяч раз. Об этом, опираясь на данные камер видеофиксации, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Большая часть из них, 82%, связана с превышением установленной скорости и движением по полосе для маршрутных транспортных средств. 11 % - с несоблюдением водителями правил остановки/стоянки. И 7 % - несоблюдение правил проезда перекрёстков, - говорится в тексте назначения

Изо дня в день ведется мониторинг ситуации на дорогах города при помощи 106 комплексов фотовидеофиксации.

Камеры на дорогах установлены в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они работают на то, чтобы водители были более дисциплинированны на дороге, а также, чтобы снизилось количество ДТП и нарушения ПДД.

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