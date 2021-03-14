Серийного похитителя люков задержали в Ростове

В Ростове задержали похитителя люков Фото: Тимур ХАНОВ

В донской столице задержали молодого человека, подозреваемого в совершении серии краж.

В местный отдел полиции обратился руководитель одной из компаний, которая занимается обслуживанием городских коммунальных сетей и сообщил о том, что у них стали пропадать канализационные люки. Полицейские приняли заявление и занялись поисками злоумышленника.

Дежурившие в этот день сотрудники ГИБДД заметили на дороге вызывающий подозрение автомобиль. Инспекторы остановили машину для проверки документов, а заглянув в салон, обнаружили на заднем сидении те самые люки с корпусами. 21-летнему водителю задали вопрос, откуда у него эти люки, он заметно занервничал, чем и выдал сам себя. Правоохранители Стражи порядка сразу же доставили его в отдел полиции.

Злоумышленник не стал отрицать своей вины и рассказал, что он ездил по району и снимад канализационные люки, затем складывал их себе в машину и отвозил на металлолом. Все вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Позже выяснилось, что он причастен еще к шести преступлениям. Общая сумма причиненного ущерба составила около 100 тысяч рублей.

- Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Полиция уже занимается поисками злоумышленников.

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