Пробки в Ростове-на-Дону на утро 15 марта 2021: многокилометровые заторы сковали город

Пробки оцениваются на пять баллов. Фото: https://yandex.ru/maps/

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 15 марта 2021 — рассказываем, где загружены дороги. «Комсомольская правда» собрала всю информацию о транспортных заторах в городе.

Так, пробка на Менжинского от улицы Старны Советов до Троллейбусной — в обе стороны движения. Транспортный затор на улице Киргизской —от Сальского переулка до улицы 50-летия Ростсельмаша.

Загружено движение на проспекте Нагибина. Пробка растянулась в сторону Ворошиловского от улицы Нариманова до проспекта Ленина.

В Октябрьском районе в пробке стоит улица Вавилова. Водителям сложно пройехать от улицы Тарновского-Терлецкого до Площади 2-й Пятилетки. Затор сохраняется после Площади — на Шеболдаева до улицы Ларина. На Дачной затор от Авиамоторного переулка до улицы Вавилова.