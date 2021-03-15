В Ростовской области пожар унес жизнь местного жиетля

В Ростовской области в пожаре погиб человек Фото: "КП" Архив

В Ростовской области случился пожар, в котором погиб человек.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 марта, около половины десятого утра в ДНТ "Мичуринец - 3" города Азова. Загорелся один из частных домов, дым из окон заметили соседи и вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 16 квадратных метров здания. Когда спасателям удалось проникнуть в дом, там они обнаружили обгоревший труп. Локализовать возгорание они смогли в 9:42, а уже через пять минут огонь был полностью потушен. В настоящее время причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, также, как и установить личность погибшего.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались девять человек личного состава и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Из горящих зданий эвакуировали 12 человек.

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