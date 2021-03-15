Ростовчанин попытался впечатлить возлюбленную опасным трюком

В Ростове жонглер-любитель устроил шоу прямо на проезжей части. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

В донской столице местный житель устроил цирковое шоу прямо на проезжей части. Об этом рассказали ростовчане в одном из городских пабликов в социальной сети.

По словам свидетелей произошедшего, парень взобрался на отбойник и принялся жонглировать шариками. Стоит отметить, что смельчак находился между двумя оживленными потоками машин. Иногда он терял равновесие и падал на дорогу, а мимо проезжали автомобили.

- Мужчина жонглировал мячиками посреди проезжей части на проспекте Михаила Нагибина у ТЦ „Горизонт“. Очевидцы считают, что фокусник пытался привлечь внимание девушки, - написал автор поста

Пользователи в комментариях пришли к обоюдному мнению о том, что развлечение это весьма опасное.

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