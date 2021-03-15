В Ростовской области ищут пропавшего 37-летнего сельчанина

Родственники и друзья опасаются за жизнь пропавшего. Фото:"ЛизаАлерт Юг"

На территории донского региона разыскивают 37-летнего Александра Владимировича Сироткина, который пропал в поселке Дорожный Аксайского района перед Международным женским днем - 7 марта. С того времени мужчина не выходит на связь с родными.

- Дончанин может находиться в любом населенном пункте Ростовской области, - рассказали волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт Юг".

В последний раз Александра Сироткина видели в темно-зеленом костюме, черной вязаной шапке и темной спортивной обуви, напоминающей спортивные кроссовки.

Рост мужчины составляет около 175 сантиметров. Он среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза зеленого цвета.

Родные и близкие бесследно исчезнувшего сельчанина не находят себе места. Пропавший не отвевает на телефонные звонки, а также сообщения в мессенджерах и в социальных сетях.

Сейчас на Дону также продолжаются поиски 79-летнего Александра Тимофеевича Черкашина.

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