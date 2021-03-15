Подъездные пути к мосту на Малиновского начнут возводить с 22 марта

Протяженность будущих подъездных путей - около полутора километров. ФОТО: пресс-служба правительства РО

Строители приступят в возведению подъездных путей к мосту на улице Малиновского 22 марта, после завершения переноса электролиний. Об этом заявил руководитель минтранса Ростовской области Владимир Окунев.

Длина подъездных путей к мосту – более полутора километров. Сейчас к путепроводу идет 4-полосная дорога, после реконструкции трасса стане 6-полосной. Между полосами появится разделительная линия, будут оборудованы тротуары для пешеходов, пояснили в пресс-службе областного правительства.

На месте разобранного старого моста строители продолжают установку новых свайных конструкций. Из отчета регионального правительства следует, что опоры нового моста готовы примерно на 80%.

Напомним, ранее местные власти заявляли, что новый мост на Малиновского откроют для движения общественного транспорта в апреле нынешнего года. А полностью открыть путепровод власти и строители намерены в декабре.

Движение по мосту на Малиновского прекращено по решению властей с начала января нынешнего года. Старый мост находился в полуаварийном состоянии. После закрытия моста сразу в нескольких районах Ростова стали регулярно возникать дорожные заторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове мост на Малиновского закрыли для движения транспорта

Водителям придется объезжать путепровод (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.