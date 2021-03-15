Сотрудник салона сотовой связи из Таганрога продавал личные данные абонентов

За информацию об абонентах сотрудник салона сотовой связи получал деньги Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области 22-летннего дончанина поймали на незаконной детализации телефонных звонков. Сотрудник таганрогского салона сотовой связи, пользуясь служебным положением, собирал информацию о клиентах.

- Парня подозревают в том, что он незаконно скопировал информацию об абонентах, а после продал ее за деньги сторонним лицам, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник, знакомый с ситуацией.

О деятельности специалиста стало известно сотрудникам ФСБ. Они выяснили, что дончанин совершил неправомерный доступ к детализации информации. После этого на 22-летнего жителя Таганрога возбудили уголовное дело по статье по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием своего служебного положения».

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее из-за действий телефонных мошенников в Ростовской области пострадала женщина. Она в один миг лишилась всех сбережений.

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Найти злоумышленника пока не удалось (подробности)

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