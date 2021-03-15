На проспекте Нагибина построят новый микрорайон из 21-этажных высоток

Компании-застройщику разрешили возвести восемь многоэтажных жилых комплексов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле проспекта Нагибина на территории бывшего завода «Электроаппарат» застройщик намерен возвести несколько новых высоток. Разрешение на строительство в начале марта выдал компании-застройщику департамент архитектуры.

О намерении построить на месте бывшего завода жилой микрорайон ранее заявляла компания «Югспецстрой». В марте департамент архитектуры ростовской мэрии одобрил строительство восьми из девяти заявленных компанией зданий, пишет издание 1rnd. Общий объем строительства – 3 352 квартиры. Такое количество квартир рассчитано примерно на 10 тысяч человек. На территории района застройщик намерен создать подземные парковки примерно на полторы тысячи машин и построить небольшой детский сад.

Проспект Нагибина – одна из самых загруженных магистралей Ростова. На проспекте постоянно возникают пробки – в особенности в районе площади Ленина. Строительство нового микрорайона потребует создания новых магистралей, однако в мэрии пока не говорили о подобных планах.

В мэрии пока официально не подтвердили выдачу разрешения. «КП – Ростов» направила в администрацию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

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