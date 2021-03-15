Дальнобойщик семь лет насиловал падчерицу в своем грузовике

Девочке потребуется длительная реабилитация у психолога Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя одного из хуторов Морозовского района задержали по подозрению в сексуальном преступлении против собственной падчерицы - 16 летней школьницы. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, мужчина начал развращать девочку, когда той не было и девяти лет. В отсутствии матери ребенка, он затаскивая девочку в свой "Камаз" (подозреваемый работает дальнобойщиком) и склонял ее к разврату. Девочка сначала не понимала, что с ней происходит, а потом стыдилась и боялась признаться и призвать на помощь родную мать. Все продолжалось до середины прошлого года, когда супруга предполагаемого педофила стала свидетельницей его приставаний к дочери. Женщина сразу же написала заявление в полицию.

- Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении и лица, не достигшего возраста 14 лет, - прокомментировал собеседник издания.

Мужчину поместили в СИЗО. Если суд признает его вину, то он может сесть в тюрьму на 12 лет. Отметим, что сейчас дальнобойщику уже 57 лет, его падчерице - 16.

Подросток находится с мамой. Не исключено, что ей потребуется длительная реабилитация у психолога.

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