Телефонные мошенники украли 200 тысяч рублей с банковской карты ростовчанки

Добычей аферистов стали более 200 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Очередной жертвой телефонных мошенников стали жительница Ростова-на-Дону. Женщина сообщила по мобильному все персональные данные, информацию о своем счете и секретный код человеку, представившемуся сотруднику службы безопасности. После этого с карты дончанки исчезли более двухсот тысяч рублей.

- Женщина пришла в полицию и написала заявление. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело «Кража с банковского счета», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы установить личности людей, причастных к преступлению.

Это уже не первый случай, когда телефонные аферисты обворовывают жителей Ростовской области. В Таганроге у пенсионерки украли более трех миллионов рублей. Пожилая дончанка доверилась мошенникам, а после пропажи крупной суммы обратилась в полицию.

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