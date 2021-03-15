Зерноградский и Мясниковский районы заняли второе место по числу зараженных коронавирусом в Ростовской области

Опасный вирус выявили в 37 городах и районах Ростовской области Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области опасную инфекцию обнаружили в 37 городах и районах. Медики выявили коронавирус у 248 человек. Общее число заболевших достигло 76979 в понедельник, 15 марта.

- Больше всего зараженных оказалось в донской столице - 102 случая, в Зерноградскоми Мясниковском районах - по 9 заболевших. На третьем месте оказались Морозовский, Неклиновский, Семикаракорский районы, где заболели по 8 человек, - рассказали в региональном оперативном штабе.

Медики зарегистрировали всего по одному случаю в Красносулинском, Веселовском, Дубовском, Боковском, Октябрьском, Миллеровском и Матвеево-Курганском районах, а также в Азове.

Примечательно, что сутками ранее в Зерноградский район был на четвертом месте по числу новых зараженных с аналогичным результатом - девять заболевших. В Мясниковском районе заболеваемость была гораздо ниже. Там выявили только двух новых пациентов с коронавирусом.

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