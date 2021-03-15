В Ростовской области в районе Сальского кольца просел строящийся мост

Мост просел в районе Сальского кольца. Фото: стоп-кадр видео vk "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону"

Водитель снял на видео, как просел строящийся мост в районе Сальского кольца. На дорожном покрытии появились многочисленные трещины. После этого было принято решение о частичной приостановке движения транспорта в районе этого участка.

- "Провалился" мост новый, который строят, - рассказывает водитель на видео в соцсетях. - Перед рынком «Орел» пускают водителей по встречной полосе.

Стоит отметить, что инцидент произошел еще 9 марта, однако информация о произошедшем появилась только несколько дней спустя.

Известно, что все работы по строительству новой развязки подрядчик должен завершить до декабря 2022 года. Ход работ находится на контроле чиновников Ростовской области. Ожидается, что новая дорожная развязка в районе Сальского кольца улучшит движение транспорта по этому участку.

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