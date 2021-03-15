"Разумеется это не так": ФК "Ростов" прокомментировал допинговый скандал с Обуховым

Владимир Обухов и главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

В ФК "Ростов" прокомментировали допинговый скандал вокруг футболиста дончан Владимира Обухова. Пресс-атташе разъяснил ситуацию и отметил, что на данный момент обвинять игрока в употреблении запрещенных веществ преждевременно.

По словам Дениса Штанько, комментировать инцидент очень сложно. "Ростов" не получал никаких официальных писем по этому вопросу.

- Не понимаю, почему о подобных ситуациях журналисты узнают раньше, чем клуб, - говорит Штанько. Тем более не понимаю, почему в заголовках фигурирует заявление о том, что футболист нашего клуба попался на допинге. Разумеется, это не так.

Действительно, обвинять Обухова в употреблении допинга пока рано. В письме ФИФА сказано, что в будущем будет проведено расследование, по результатам которого вынесут решение. Если данные о сокрытии положительных допинг-тестов подтвердятся, его могут дисквалифицировать на четыре года.

- Даже если эпизод имел место быть, то нужно четко обозначать, что речь идет о событии 2013 года, когда футболист являлся игроком «Спартака» и выступал за «Торпедо» на правах аренды, - добавил пресс-секретарь "желто-синих".

По словам Штанько, вскоре клуб даст более предметный комментарий по этой ситуации.

Напомним, сегодня, 15 марта, стало известно, что нападающего ФК "Ростов" Владимира Обухова подозревают в употреблении допинга. С соответствующей информацией ФИФА отправила письмо в Российский футбольный союз.

29-летний футболист перешел в "Ростов" в октябре прошлого года. До этом он играл за "Тамбов". За дончан Обухов провел семь матчей, но не отметился результативными действиями.

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