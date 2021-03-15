Дончанин лишился почти 240 тысяч рублей после звонка мошенника

Мошенники завладели сбережениями жителя Новочеркасска Фото: Артем КИЛЬКИН

26-летний житель Новочеркасска стал жертвой аферистов. Мужчину обманули телефонные мошенники во время разговора. Дончанину сообщили о том, что ему необходимо обезопасить счет. Владельца банковской карты попросили совершить несколько операций.

- Собственник карты через мобильное приложение перевел почти 240 тысяч рублей на банковские счета, названные мошенником., - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

После этого потерпевший пришел в отделение полиции и написал заявление. Мужчина подробно указал все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники правоохранительных органов донского региона возбудили дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают детали произошедшего преступления, виновные в исчезновении денег устанавливаются.

В похожую историю попала ростовчанка. С банковского счета женщины пропали около двухсот тысяч рублей.

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