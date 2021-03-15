Ростовчанина признали виновным в убийстве и расчленении приятеля

Обвиняемого задержали в Ростове и доставили в СИЗО в Волгоградской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Волгограда признал жителя Ростова виновным в убийстве приятеля и попытке скрыть преступление. Ростовчанина ранее задержали в донской столице и переправили в один из СИЗО в Волгоградской области.

Обвиняемый совершил преступление в июле прошлого года, заявили в суде обвинители из прокуратуры. Ростовчанин, снимавший квартиру в Кировском районе Волгограда, пригласил в гости приятеля – тоже жителя Ростова. Мужчины выпили, затем между ними произошла ссора. Сначала обвиняемый ударил приятеля несколько раз по голове кулаками, затем попытался оглушить сломанным табуретом. Уже теряющего сознание знакомого обвиняемый стал бить ножом в шею и голову. От ран знакомый скончался на месте преступления.

Затем преступник, как убеждены следователи, расчленил труп убитого, упаковал части тела в пакеты и отправился на ближайший пустырь. Пакеты он спрятал в разных частях пустыря.

После того, как правоохранители нашли пакеты, обвиняемого объявили в розыск. Его задержали полицейские в Ростовской области, рассказали в пресс-службе волгоградской областной прокуратуры.

Суд согласился с доводами прокуроров, обвиняемому ростовчанину назначили 9 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

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