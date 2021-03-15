Ростовская «Лолита» довела отчима до уголовного дела

Школьница и ее отчим вступили в интимную связь Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове-на-Дону на жителя Железнодорожного района возбудили уголовное дело. 38-летнего безработного подозревают в том, что он занялся сексом со своей несовершеннолетней падчерицей. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» рассказал источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника издания, на запретную связь с взрослым мужчиной 15-летняя девочка согласилась добровольно. Интимом они занимались в то время, когда мать девочки была на работе.

По версии следствия, половой контакт между отчимом и школьницей происходил несколько раз. Потом об этом узнала мать несовершеннолетней. Женщина сразу подала два заявления, - одно в суд, на развод, второе в правоохранительные органы региона.

- В отношении подозреваемого завели дело по двум статьям: «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия», - отметил собеседник издания.

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на четыре года.

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