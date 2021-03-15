Водитель попытался скрыться от гаишников Белой Калитве и попал в смертельную аварию

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Попытка скрыться от сотрудников ГИБДД обернулась смертью 19-летнего водителя автомобиля «ВАЗ-2114». В Белой Калитве парень проигнорировал требование инспекторов об остановке и продолжил движение по дороге. Своей лихой ездой дончанин создавал опасную ситуацию на дороге. Экипаж ДПС отправился вслед за нарушителем.

- Автомобилист не справился с управлением на участке улицы Энгельса в районе пересечения с улицей Вокзальной, - сообщают в УГИБДД по Ростовской области. - Водитель отечественного автомобиля на скорости въехал в здание.

Дончанин получил многочисленные травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов донского региона устанавливают все обстоятельства произошедшей смертельной аварии в городе Белая Калитва.

Еще одна авария произошла в Новочеркасске. Пострадавшим потребовалась помощь психологов.

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