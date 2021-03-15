В Батайске на выставке «Память сердца» наградили юных художников

Фото: Администрация Батайска

В начале марта в батайском Доме детского творчества состоялось закрытие художественной выставки «Память сердца». Ее организовал именитый донской мастер кисти Александр Прищепа. Наряду с детскими рисунками были выставлены работы самого художника, а также талантливых студентов Академии строительства и архитектуры ДГТУ.

В Доме детского творчества развернулась целая летопись военного времени. Портреты солдат, письмо к матери, бомбежка родного города, слезы счастья тех, кто выстоял, победил, кому повезло дойти до конца, - восемьдесят семь детских рисунков воссоздают в памяти картины былого огненного времени. Свои работы ребята посвятили событиям героической истории нашей страны и освобождению их малой родины, города Батайска.

Патриотизм и искренность, любовь к жизни и протест против войны пронизывают все рисунки без исключения. Через них наблюдательному и сопереживающему зрителю удалось совершить удивительное путешествие в прошлое.

Фото: Администрация Батайска

В день закрытия творческие достижения и высокие результаты в выставочной деятельности как педагогов, так и учащихся изостудий были отмечены дипломами. За организацию выставки доктору педагогических наук и члену Союза художников России Александру Прищепе вручили благодарственную грамоту.

Однако лучшей наградой за проделанную работу стали счастливые улыбки детей, вдумчивые лица посетителей выставки и память о войне, которую невозможно ни выжечь, ни стереть из наших сердец.