Придут дожди и сильный ветер: погода в Ростове резко изменится

Погода в Ростове испортится Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону вновь изменится погода. Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер.

Тучи заволокут небо уже во вторник, 16 марта. В течение всего дня будет облачно с прояснениями. В дневные часы столбик термометра установится на отметке восемь градусов со знаком плюс, а уже к вечеру опустится до плюс четырех. Но из-за ветра, скорость которого составит чуть более семи метров в секунду, будет казаться на улице значительно холоднее.

Дожди придут в Ростов-на-Дону в среду. Осадки будут надоедать горожанам в течение трех дней и завершатся перед выходными. Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, 17 марта воздух прогреется до плюс 11 градусов, а ночью температура воздуха составит около плюс пяти.

В четверг, 18 марта, в дневные часы будет тепло от плюс пяти до плюс восьми градусов. Ночью будет чуть прохладнее - около плюс четырех.

В последний рабочий день уходящей недели будет облачно и дождливо. В течение всего дня температура воздуха будет колебаться от плюс четырех до плюс шести градусов. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.

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