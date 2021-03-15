Донская прокуратура заинтересовалась спортсекцией, в которой избили 8-летнего школьника

Прокуратура отреагировала на публикации в СМИ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Ростовской области взялась изучить обстоятельства драки в раздевалке спортивной секции в городе Шахты, после которой один из воспитанников попал в больницу.

По информации прокуратуры, школьника избили трое подростков более старшего возраста. Подростки тоже ходили в секцию. Родители обратились в МВД. Реакцию правоохранителей на заявление родственников прокуратура тоже намерена проверить, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел в начале марта, избиение продолжалось около 15 минут, сообщали ранее шахтинские СМИ. По словам матери мальчика, он вышел из раздевалки в слезах. Утром почувствовал себя плохо, в больнице ему диагностировали сотрясение мозга.

Информация об инциденте поступила, в том числе, в комиссию по делам несовершеннолетних. В управлении МВД по городу Шахты заявляли, что начали проверку.

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