Проливные дожди накроют Ростов-на-Дону: синоптики рассказали, когда ждать непогоды

Следует приготовить резиновые сапоги. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ростов-на-Дону надвигаются проливные дожди. Небольшие осадки следует ждать уже со вторника, 16 марта, однако с середины недели начнется настоящий ураган.

Как сообщают специалисты, завтра весь день будет пасмурно, поднимется сильнейший ветер, порывы которого достигнут 15 метров в секунду. Воздух прогреется до 7 градусов тепла.

На следующий день, 17 марта, значительно потеплеет до 10 градусов со знаком плюс. С самого утра будет идти сильный дождь. На южный мегаполис выпадет около 5 миллиметров осадков. Немного утихнет ветер - до 9 метров в секунду.

Настоящий ураган начнется уже в четверг, 18 марта. В Ростов придут проливные дожди, за несколько часов уровень осадков может достичь 15,5 миллиметра.

В пятницу появится долгожданное солнце. В обеденное время возможны кратковременные осадки. Прогнозируется ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха достигнет 7 градусов тепла.

Стоит сказать, что каждый год в Ростове происходит штормовой дождь, вызывающий почти что потоп. В разных частях города из-за проливных дождей улицы уходят под воду. Местные власти пытаются бороться с этим, заново проектируя ливневую канализацию. А пока новые колодцы и водостоки есть только на бумаге, жители стараются не парковать автомобили в низинах и закупают резиновые сапоги.

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