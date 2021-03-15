За дачу взятки полицейскому под суд пойдет житель Ростовской области

В Ростовской области осудят местного жителя за дачу взятки полицейскому Фото: "КП" Архив

В городе Красный Сулин местная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя.

Мужчину обвиняли по статье 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий". В ходе следствия выяснилось, что в декабре минувшего года он пришел в кабинет оперативника полиции и передал ему денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. За эту сумму оперуполномоченный должен был вернуть злоумышленнику изъятый автомобиль с грузом и помочь избежать проведения дальнейшей проверки.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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