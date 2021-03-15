Суд потребовал устранить обнаруженные нарушения на рынке "Классик"

В Ростове суд постановил устранить нарушения противопожарной безопасности на рынке "Классик" Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Донская прокуратура проверила соблюдение предписанных правил на рынке "Классик" после произошедшего там пожара.

В ходе проверки выяснилось, что рынок работает с грубыми нарушениями организации рыночной деятельности, энергоснабжения, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Стоит отметить, что все это представляет угрозу жизни, здоровью и имуществу местных жителей.

- Нарушены правила эксплуатации электроустановок потребителей, содержания энергетического комплекса и соблюдения предельных допустимых параметров его использования, ведения реестра продавцов, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Продавцы также не потрудились выполнить требования к организации пожарных разрывов, проездов, этажности, а также размещению противопожарных барьеров, оснащению торговых мест противопожарной сигнализацией, управлению эвакуацией людей, пожаротушению.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с просьбой устранить все обнаруженные нарушения. Суд удовлетворил этот иск. Виновные привлечены к административной ответственности и им надлежит выплатить штраф - более 300 тыс. рублей.

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