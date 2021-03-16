Пробки в Ростове-на-Дону на утро 16 марта 2021: проезд затруднен в нескольких районах

Загруженность дорог оценивается на шесть баллов. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 16 марта 2021 - где затруднено движение. "Комсомольская правда" собрала всю информацию о дорожной ситуации в донской столице.

Загруженность дорог оценивается на пять баллов. По данным сервиса "Яндекс.Карты". Пробки в Октябрьском районе. Заторы на улицах Дачной и Таганрогской - от Гагринской улицы о Вавилова.

Затруднен проезд и на Вавилова. Пробка растянулась от Ландшафтной улицы до Площади 2-й Пятилетки. Однако сложнее ситуация на другом участке Вавилова - буквально парализован проезд от пересечения с улицей Орбитальной до кольца на пересечении Вавилова с улицей Королева.

На Особенной улице водители стоят в пробке от Зрелищной улицы до кольца на пересечении Вавилова и Королева.

Трудная ситуация и на проспекте Михаила Нагибина. Транспортный затор начинается на пересечении с улицей Нариманова и заканчивается на проспекте Ленина.