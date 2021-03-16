На ремонт ростовского коллектора городские власти дадут почти два миллиона рублей

В Ростове отремонтируют поврежденный коллектор Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ремонт одного из ростовских коллекторов городские власти выделят 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Для выполнения ремонтных работ уже ведутся поиски подрядчика. Конкурс был объявлен управлением капитального строительства города Ростова-на-Дону. Ремонтные работы будут проводиться на участке от дома № 2 по улице Освобождения и до дома № 7А по улице Нижний Железнодорожный проезд.

Согласно документации, работы будут направлены на предотвращение обрушения участка канализационного тоннеля путем консервации и реконструкции с установкой защитного оборудования. Все это делается в связи с тем, что в 2010 году коллектор дал трещину, хотя прослужить должен был не менее 500 лет.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 23 марта. А сами работы должны быть начаты не позднее 24 ноября 2021 года. Полностью завершить их планируется к 30 апреля 2023 года.

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