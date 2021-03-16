В Ростовской области временно отменят шесть электричек

В донском регионе временно отменят шесть электричек Фото: "КП" Архив

В Ростовской области будут временно отменены шесть электропоездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компани.

Так, с 16 по 18 марта и с 21 по 23 марта не будут ходить следующие электрички:

1. № 6361 сообщением Лихая - Глубокая. Она должна была отправляться со станции Лихая в 20:32 и прибывать на станцию Глубокая в 21:38;

2. № 6355 сообщением Лихая - Глубокая. Она отправлялась со станции Лихая в 14:36, а прибывала на станцию Глубокая в 15:35;

3. № 6362 сообщением Глубокая - Лихая. Она отходила от станции Глубокая в 18:06, а приезжала на станцию Лихая в 19:17;

4. № 6351 сообщение Лихая - Глубокая. Ее отправление со станции Лихая было назначено на 09:00, а прибытие на станцию Глубокая - на 10:07;

5. № 6360 сообщением Глубокая - Лихая. Она отбывала от станции Глубокая в 10:54 и прибывала на станцию Лихая в 12:05.

А с 17 по 19 марта и с 22 по 24 марта отменится еще одна электричка:

1. № 6354 сообщением Глубокая - Лихая. Пассажиры на ней уезжали со станции Глубокая в 06:04 и приезжали на станцию Лихая в 07:15.

Причины отмены электропоездов пока сообщены не были.

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