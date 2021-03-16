В Ростове представители Центрального рынка не смогли предоставить документы на строительство ларьков возле Соборной площади

Часть торговых объектов возле Центрального рынка построены без документов. Фото: пресс-служба ростовской мэрии.

Представители ростовского Центрального рынка не смогли предоставить в администрацию города документы, подтверждающие законность построек. Генеральный директор рынка Юрий Муковоз в ответе для городской администрации указал, что во время работ по реконструкции была разработана концепция и планы застройки. Эти материалы утвердили в министерстве культуры. С этими доводами власти Ростова-на-Дону с этим оказались не согласны.

- Концепция – это примерный план, а каждый стационарный объект располагается на конкретном земельном участке и должен иметь правоустанавливающие документы, которые представлены не были, - сказал начальник управления торговли города Константин Тихонов.

По его словам, в реальности данная концепция не соблюдается.

Дальнейшее решение о расположении постоянных и временных торговых объектов примут в администрации Ростова в ближайшие дни.

Ранее в ростовской мэрии говорили о том, что незаконные торговые объекты планируют снести.

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