Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области

Пожар потушили в частном доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

55-летний житель города Морозовска Ростовской области погиб при пожаре в частном доме, который расположен на улице Руднева. Огонь вспыхнул в одной из жилых комнат.

- По предварительной информации, дончанин отравился продуктами горения, - рассказали в региональной пресс-службе МЧС.

Во время осмотра специалисты пришли к выводу, что пожар произошел из-за нарушения правил безопасности. Погибшему собственнику дома приходилось жечь уголь в печи, чтобы прогреть воздух в помещениях.

В этот же день крупный ландшафтный пожар вспыхнул в Аксайском районе Ростовской области вблизи Монастырского озера. Пламенем было охвачено около 600 квадратных метров земли с сухой травой. О происходящем на пульт дежурного сотрудника регионального МЧС сообщили очевидцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Третий день борьбы": Масштабный пожар в Ростовской области никак не могут потушить.

Продолжает гореть уже только Тарасовский район (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.