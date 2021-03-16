Губернатор Ростовской области высказал свое мнение о народном флешмобе "Позвони Василию"

Василий Голубев отреагировал на флешмоб. Фото: правительство Ростовской области donland.ru

Жители Ростовской области стали участниками флешмоба #ПозвониВасилию. В соцсетях люди из разных районов донского региона стали публиковать необычные видео. На кадрах дончане по мобильному телефону якобы звонят губернатору Василию Голубеву и рассказывают о своих бедах.

- Я оценил изобретательность организаторов, - говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев во время эфира одного из местных телеканалов. - Мы постоянно работаем с обращениями людей и держим их на контроле, а также проводим оценку того, как быстро реагируют местные органы власти.

Многие ролики посвящены ремонту дорог. Это связано с тем, что флешмоб запустили в соцсетях после поездки губернатора в Батайск. Прямо во время визита Василий Голубев позвонил главе администрации города и строго отчитал его во время разговора.

Дончанам идея подобных роликов понравилась. Люди стали записывать похожие видео, которые позже размещали на личных страничках.

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