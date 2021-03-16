Водитель и пассажир пострадали в аварии под Таганрогом

Авария случилась на трассе "Ростов-Таганрог". Фото: УГИБДД России по РО.

В Ростовской области на трассе «Ростов-Таганрог» произошла авария с участием двух автомобилей.

По информации отдела пропаганды Управления ГИБДД Ростовской области, дорожное происшествие случилось накануне, 15 марта, в 14:20 в Неклиновском районе.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что 27-летний водитель Hyundai Accent не рассчитал безопасную дистанцию и столкнулся с другим автомобилем марки Chevrolet Lanos у поворота на хутор Мержаново.

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai, которого доставили в городскую больницу Таганрога. Его пассажир получил легкие ушибы.

В ведомстве добавили, что по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.