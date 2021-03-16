Под Ростовом накрыли цех по производству поддельного алкоголя

Полицейские взяли подозреваемого под подписку о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области пресекли работу цеха по изготовлению контрфактного алкоголя. В одном из частных домовладений в Аксайском районе дончанин изготавливал спиртное. Сотрудники правоохранительных органов во время обыска изъяли больше тысячи литров спиртосодержащей жидкости, около четырех тысяч готовой продукции, а также бутылки с торговыми этикетами. Об этом сообщает донской главк во вторник, 16 марта.

- Под подозрением 44-летний мужчина, который, по предварительной версии, поставил на поток производство поддельного алкоголя, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Следователи выяснили, что подозреваемый установил в сарае технику, с помощью которой изготавливал спиртные напитки.

Сейчас полицейские выясняют имена бизнесменов, которые покупали эту продукцию.

Подозреваемому в организации незаконного бизнеса грозит лишение свободы с отбыванием в колонии на срок до шести лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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