На Дону разыскивают пропавшую жительницу Волгоградской области

Пропавшая не выходит на связь с родственниками. Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт Юг»

В Ростовской области стартовали поиски 42-летней Ирины Ивановны Лазаревой, которая ушла из дома, расположенного в хуторе Старенький, Среднеахтубинский района Волгоградской области, и пропала. Уже три дня о ее местонахождении нет никакой информации.

- Родственники предполагают, что она могла поехать в гости к знакомым в Ростовскую область, - рассказывают в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт Юг». - Женщина имеет проблемы со здоровьем и нуждается в помощи медиков.

Телефон Ирины Лазоревой не отвечает уже три дня. До нее не могут дозвониться близкие люди, сообщения женщине не доходят.

Волонтеры рассказали, что рост пропавшей около 170 сантиметров, она нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.

В последний раз ее видели в сером пальто до колен с оранжевой молнией, сером свитшоте, спортивном костюме синего цвета, сапогах "дутышах", а на голове у женщины была темно-серая вязаная шапка.

Сейчас сотрудники регионального отделения «Лиза Алерт Юг» также продолжают поиски 79-летнего пенсионера.

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