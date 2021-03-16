В Ростовской области пресекли незаконный ввоз табачной продукции

Незаконный груз задержали на границе.

В Неклиновском районе Ростовской области пограничниками были задержаны пять человек. Они собирались провезти через границу более 23 тысяч пачек табачных изделий. Задержанные пытались скрыться, однако им это не удалось.

– Правонарушители привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение правил въезда в пограничную зону» и «Неповиновение законным требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

Вся продукция была изъята сотрудниками правоохранительных органов, сейчас идет следствие.

Напомним, на российско-украинской границе задержали 150 контрабандных попугаев. Инцидент произошел на окраине поселка Чертково, где задержали нарушителей. Им грозит как минимум штраф, а пернатые должны были быть изъяты и помещены на карантин.