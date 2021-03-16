В память Юрия Шикунова вспоминаем легендарный матч Испания - СССР 1964 года: видео

Матч Испания - СССР. Фото: сайт УЕФА

Накануне, 15 марта, ушел из жизни легендарный ростовский футболист Юрий Шикунов. Мастер спорта скончался в возрасте 81 год. Соболезнования выразили в нескольких донских клубах, на тему высказались и местные знаменитости. Напомним, Шикунов стал настоящей звездой в 60-х годах прошлого века. В составе сборной СССР он завоевал серебро на чемпионате Европы, уступив только Испании.

Запись этого матча в настоящее время опубликована на официальном сайте УЕФА. В прямом эфире игру не показывали. Юрий Шикунов не раз признавался журналистам, что так решил сам Никита Хрущев. Спустя некоторое время самые продвинутые все-таки нашли запись, на которой блистал Лев Яшин, Виктор Понедельник и Хусаинов Галимзян. Последний, кстати, забил гол в ворота испанцев. Сам Шикунов попал в заявку на матч, но на поле не появился.

Игра состоялась 21 июня на солнечном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Поддержать свою команду пришли почти 80 тысяч испанский болельщиков. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Это была

- Игра шла на равных, у нас был хороший коллектив, - вспоминал футболист испанской сборной Переда.

Сейчас эти слова воспринимаются с особой теплотой для всех любителей российского футбола. В современных реалиях второе место на чемпионате Европы кажется для нас недосягаемой вершиной, но в 1964 году советские футболисты доказали, что могут конкурировать с сильнейшими.

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