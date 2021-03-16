Суд отказал в иске экс-редактору батайской газеты Елене Пивоваровой

Уволенная главред стала известной на всю страну после прямой линии Владимира Путина. ФОТО: личный архив Елены Пивоваровой

Батайский городской суд отказал в иске бывшему редактору батайской газеты «Вперед» Елене Пивоваровой о восстановлении ее в должности. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что экс-редактор популярной батайской газеты была уволена в ноябре прошлого года после двадцати с лишним лет работы в родной газете. С ней прекратили трудовой договор. На ежегодной конференции Президента России в декабре 2020 года об этом рассказала главе государства теперь уже бывшая председатель донского отделения Союза журналистов России Вера Южанская. И Владимир Владимирович Путин поручил губернатору Ростовской области разобраться в этой ситуации.

В редакции газеты начались проверки. Там был назначен новый редактор. А в феврале этого года появилась информация, что в отношении Пивоваровой возбуждено уголовное дело, и что она и еще неустановленная группа лиц якобы подозреваются в присвоении или растрате с использованием служебного положения (по статье 160 уголовного кодекса Российской Федерации). Возникли вопросы с завышением тиража газеты, бухгалтерией…

19 февраля, после обысков Пивоваровой стало плохо. И она была госпитализирована в центральную городскую больницу Батайска с подозрением на инсульт. Но уже 24 февраля ее выписали. И тут же была повесткой вызвана к следователю на допрос. Во время этого визита с ней случился повторный приступ. Следователи вызвали скорую. Елена была немедленно госпитализирована в Ростов-на-Дону в Городскую больницу скорой медицинской помощи с подозрением на инсульт.

Экс-главред газеты Елена Пивоварова была категорически не согласна со своим увольнением. Считала что вся эта ситуация связана прежде всего с ее профессиональной деятельностью. Якобы слишком остро стала газета писать о наболевших проблемах города под ее руководством. И это не понравилось чиновникам…

Экс-редактор решила оспорить свое увольнение в порядке гражданского судопроизводства. Подала иск в суд о восстановлении ее в должности. В итоге Батайский городской суд постановил: в иске ей отказать!

Что касается уголовного дела в отношении Елены Леонидовны, то расследование по нему продолжается.

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