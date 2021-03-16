Ростовчанина задержали за кредит, взятый по поддельным документам

Дончанин обманом получил более миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудник одного из крупных банков сообщил в полицию о махинации, которую провернул один из клиентов. Он предоставил поддельную справку о доходах и получил кредит на крупную сумму. Мужчина обманом получил 630 тысяч рублей.

- Был задержан 50-летний житель Ростова-на-Дону. Все полученные в кредит деньги он успел потратить по своему усмотрению, - рассказали пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Во время дальнейшего расследования оказалось, что подозреваемый дважды брал кредиты аналогичным способом. Он специально сообщал в документации ложную информацию о своих заработках, чтобы получить больше денег. О том, как отдавать огромные долги заемщик даже не думал.

Полицейские в отношении ростовчанина возбудили дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый в совершенном преступлении взят под подписку о невыезде.

Ранее донские полицейские накрыли цех по производству поддельного алкоголя.

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