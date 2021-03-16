Мошенники списали у ростовчанина со счета 120 тысяч рублей во время "покупки" бытовой техники

Потерпевший из-за аферистов лишился 120 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Советское районное отделение полиции обратился мужчина, утверждающий, что с его счета пропали 120 тысяч рублей. По его словам, деньги списались после того, как он опубликовал объявление о продаже бытовой техники. Мужчине позвонил неизвестный и предложил оформить следку покупки техники "безопасным способом". Для этого тот прислал ссылку, где нужно было ввести данные банковской карты продавца.

Мужчина доверился этой схеме, после чего со счета потерпевшего исчезли 120 тысяч рублей, а "покупатель" перестал выходить на связь.

- По факту кражи средств с банковского счета заведено уголовное дело, сейчас проводится проверка, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Правоохранители напоминают, что случаи мошенничества с банковскими счетами в последнее время участились. Стоит внимательнее изучать сайты, которые просят опубликовать данные карт. Также не стоит доверяться звонкам с незнакомых номеров и называть пароли из СМС.

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