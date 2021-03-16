Почти два миллиона рублей потерял ростовчанин из-за «Инстаграма»

Интернет-мошенники за счет доверчивого ростовчанина стали богаче почти на два миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону правоохранители разыскивают интернет-мошенника, который обманул 24-летнего парня на сумму в один миллион 800 тысяч рублей. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» рассказал источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника издания, житель Ростова зачастую проводил время в социальных сетях. В частности, он любил листать ленту в «Инстаграме».

Однажды ему написали с аккаунта, якобы принадлежащего брокерской фирме. Онлайн-собеседник предложил мужчине приумножить сбережения с помощью рынка ценных бумаг. Парень поверил в такую схему заработка, после чего псведо-брокер пропал. Конечно, ни прибыли, ни своих кровных парень больше не увидел.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция разыскивает подозреваемого, - рассказал источник издания в правоохранительных органах региона.

Если злоумышленника поймают, а суд признает его вину, то он может сесть в тюрьму на восемь лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчина с "гранатой" трижды за день пытался ограбить банк и супермаркеты в Ростове

Ни одна из попыток обогатиться не стала для грабителя удачной (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.